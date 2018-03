Arbeitslos und abgemagert? Durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel verbaute sich Neele Bronst (20) nicht nur den Einstieg in zahlreiche Modelagenturen, sondern geriet auch immer stärker ins Visier der Bodyshamer. In ihren sozialen Netzwerken wird ihr ständig eine Magersucht unterstellt. Im Promiflash-Interview stellte sie jetzt endgültig klar, was sie davon hält: "Ich gebe darauf gar nichts, wenn jemand sagt ‘Du bist zu dünn, du bist magersüchtig’. Ich habe auch offen und ehrlich gesagt, dass ich bei meiner Größe ein gesundes Gewicht habe, habe mein Gewicht auch den Leuten erzählt und natürlich bin ich schlank, das weiß ich, aber ich bin auf keinen Fall zu dünn und das kann mir auch niemand erzählen!" Der Grund für ihre schlanke Linie läge an ihrer eisernen Disziplin: "Ich esse ganz normal, ich esse gesund, ich esse regelmäßig und wie gesagt, der Ausgleich mit dem Sport kommt dazu." Dann wäre das ja jetzt auch geklärt.



