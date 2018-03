Mit diesem Liebesouting hatte wohl kein Fan gerechnet! Raúl Richter (30) ist frisch verliebt und scheut sich nicht, bei einer Restaurant-Eröffnung auf Mallorca mit der neuen Frau an seiner Seite für die Fotografen zu posieren. Die innigen Berührungen des 30-Jährigen und seiner neuen Partnerin Jessy zeigen: Das Paar hat es voll erwischt! Das Beziehungsglück dürfte Raúls Fans allerdings ziemlich überraschen. Schließlich beteuerte der einstige GZSZ-Star in den vergangenen Wochen immer wieder, dass er als Single durchs Leben geht. Trotzdem hatte er im Mai 2017 schon konkrete Vorstellungen über seine Traumfrau: "Ich finde ein Lächeln sehr wichtig bei einer Frau und schöne Augen. [...] Die müssen jetzt keine besondere Augenfarbe haben, aber irgendwie Augen, in die man gerne reinguckt, wo man sich verliebt", kam er auf Promiflash-Nachfrage ins Plaudern. Diese faszinierenden Augen scheint er jetzt bei Jessy gefunden zu haben!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de