Dass ein plötzlicher Erfolg als junger Mensch auch seine Schattenseiten birgt, haben die Musical.ly-Megastars Lisa und Lena (14) am eigenen Leib zu spüren bekommen. Auch wenn den beiden Zwillingsschwestern inzwischen rund 20 Millionen Lipsync-Fans auf der beliebten App und über 11 Millionen auf Instagram folgen: Privat sinken die Besucherzahlen! Wie die 14-jährigen Internetlieblinge in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung verraten haben, sind seit ihrem Durchbruch im vergangenen Jahr viele Schulfreundschaften zerbrochen. "Es ging gar nicht so sehr von uns aus. Es war eher so, dass das Umfeld sich verändert hat, dass Freunde sich abgewandt haben", erklärt Lisa. Dazu Lena: "Es kam so plötzlich und so schnell."



