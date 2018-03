Topmodel-Urgestein Heidi Klum (44) feierte vor Kurzem ihren 44. Geburtstag. Wir lassen das Leben der vierfachen Mutter einmal Revue passieren. Naja, oder vielmehr das, was bisher noch nicht von der Germany's next Topmodel (29)-Chefjurorin bekannt war oder erfolgreich verdrängt wurde. Promiflash deckt jetzt gleich mehrere Geheimnisse rund um das Phänomen Heidi Klum auf. Erstens: Einer Forsa-Umfrage zufolge wissen satte 96 Prozent der Deutschen, wer die Blondine mit der schrillen Stimme ist. Damit ist sie genauso bekannt wie Jesus oder Elvis Presley (✝42). Zweitens: Die Laufsteg-Queen versuchte sich 2006 als Sängerin. Ihr Hit “Wonderland” kam pünktlich zu Weihnachten auf den Markt und erreichte sogar Platz 13 der deutschen Single-Charts. Drittens: Ihre Karriere startete die damals 18-Jährige in Thomas Gottschalks (67) Show “Gottschalk Late Night”. Im Rahmen dieser Show gewann sie einen Modelcontest. Das Spannende: Beim letzten Walk vor ihrem Sieg lief sie zu “Crazy” von Sänger Seal (54), den sie 13 Jahre später heiratete. Trotz ihrer 25 Jahre im Show-Biz weiß man also bis heute nicht alles von Heidi.



