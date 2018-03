Für ihre rund elf Millionen Instagram-Follower posten Lisa und Lena (14) in regelmäßigen Abständen ihre Musical.ly-Clips – und haben dabei noch nie länger als zwei Wochen ausgesetzt. "So eine lange Zeit ohne Post gab’s noch nicht. [...] Da müssten wir dann echt sagen, was los ist", erklärten die berühmten Zwillinge jetzt gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ihr beliebter Account ist eben ein richtiger Vollzeitjob.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de