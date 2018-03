Twin-Flirt-Alarm! Diese zwei Schnuckel stehen total auf Lisa und Lena (14)! Die Zwillingsschwestern sind in Deutschland die absoluten Social-Media-Überflieger. Ihre männliche Pendants kommen aus Norwegen und heißen Marcus und Martinus. Von den Tanzmäusen zeigen sich die 14-jährigen Brüder im Gespräch mit Promiflash total begeistert: "Sie machen Musical.ly super. Sie machen klasse Arbeit und sind tolle Tänzerinnen. Und sie sehen gut aus." Die Boys finden die süßen Blondinen aber nicht nur wahnsinnig hübsch, sondern sehen in ihnen auch Girlfriend-Potential. Oh là là, was wohl Lisa und Lena davon halten? Eine Antwort gibt es vielleicht schon bald: Im Juli trifft die geballte Zwillings-Power zum allerersten Mal bei einem Festival in Norwegen aufeinander.



