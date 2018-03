Heute feiern Madeleine von Schweden (34) und Chris O'Neill (42) ihren vierten Hochzeitstag: Vor genau vier Jahren gab sich das royale Traumpaar romantisch das Jawort. Ganz Europa verfolgte die Zeremonie, die im königlichen Schloss in Stockholm stattfand. Erst gab Chris seiner adligen Braut ein etwas zögerliches Bussi in der Kirche. Doch spätestens, als das frischgebackene Ehepaar zum ersten Mal vors Volk trat, gab es kein Halten mehr – und einen superromantischen Kuss zum Start in eine lebenslange Liebe!



