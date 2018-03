Victoria Beckham (43) ist für ihre stylischen Auftritte bekannt. Kein Wunder, die Vierfach-Mama ist seit Jahren als erfolgreiche Modedesignerin bekannt. Umso ungewöhnlicher ist der Pyjama-Look, mit dem sie zuletzt durch New York spazierte. Hatte das ehemalige Spice Girl am Morgen etwa keine Zeit, sich anzuziehen? Doch, hatte sie. Der Look hat einen ganz bestimmten Grund.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de