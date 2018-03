Wow, was für eine Disziplin! Ex-Profitänzerin Motsi Mabuse (36) betreibt seit über 25 Jahren Leistungssport. Um sich fit zu halten, macht die “Let's Dance”-Jurorin viel Sport und achtet auf eine ausgewogene Ernährung. Das Work-out bringt sie am liebsten gleich in der Früh hinter sich. "Ich versuche immer direkt morgens Sport zu machen [...], bevor der innere Schweinehund anfängt, mit mir zu diskutieren", verriet die talentierte 36-Jährige im Interview mit der Gala.



