Lukas Rieger (18) ist gerade erst 18 Jahre alt geworden – seinen Führerschein hat der Teenieschwarm bald in der Tasche. Doch welches Auto will sich der Sänger dann zulegen? Das verriet er nun im Interview mit Promiflash: "Ich habe jetzt mit Marian [sein Manager, Anm. d. Red.] schon einen Firmenwagen, das ist der Audi SQ7. Der ist ziemlich nice. Aber ich würde auch gerne etwas von Mercedes ausprobieren. Den GLE oder so was." Ums Posen geht es ihm dabei aber angeblich nicht: "Große Autos sind auch die sichersten, deswegen Safety first und so."



