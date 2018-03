Was für ein Megaerfolg! YouTube-Star Lukas Rieger (17) sackte bei den diesjährigen Kids' Choice Awards einen mächtigen Preis ein – und zwar in der Kategorie Lieblings-Star: Deutschland, Österreich, Schweiz. Beim Nickelodeon-Event in Berlin war da natürlich eines fällig: ein Dankeschön an die Fans, die fleißig für Lukas abgestimmt haben. Doch von seiner Dankesrede hat der Sänger selbst kaum ein Wort verstanden, so laut war das Gekreische seiner treuen Groupies! Gegenüber Promiflash verriet Lukas, wie stolz er auf seine Crew ist.



