Aufgepasst, Mädels! Mike Singer (17) verriet im Promiflash-Interview, dass er immer noch Single ist! Und sogar weibliche Fans daten würden: "Also ich finde das auf jeden Fall süß, dass die mir schreiben, aber… Irgendwie, man weiß nie, wo die Liebe hinfällt. Deswegen… I don’t know." Der Musiker habe noch nicht mal einen bestimmten Frauentyp, nur nett und gepflegt solle sie sein. Dann also los, liebe Mädels: Ran an den Singer!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de