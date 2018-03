Die YouTube-Stars Bibi Heinicke (24) und Julian Claßen (24) sind schon seit über acht Jahren total happy! Auf seinem Social-Media Account hat Julian seiner Herzensdame jetzt eine süße Liebeserklärung gemacht: "Ich glaube nicht an perfekte Menschen, aber ich glaube an perfekte Momente. Und mit dir ist jeder Moment perfekt", schrieb der Vlogger bei Instagram. Läuten bei den beiden vielleicht bald die Hochzeitsglocken? Bibi trägt jedenfalls einen ziemlich verdächtigen Ring an ihrem Finger...



