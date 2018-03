Was sie anpacken, wird zu Gold! Lisa und Lena (14) können sich nicht nur in Deutschland über eine große Fangemeinde freuen, auch international sind ihre coolen Musical.ly-Clips total gefragt. Besonders in den USA sind die Menschen verrückt nach den Videos der schwäbischen Twins. Damit geben sich die 14-Jährigen aber noch lange nicht zufrieden. Sie wollen auch als Schauspielerinnen durchstarten – und das am liebsten direkt weltweit. "Wir haben mehr Fans aus Amerika als aus Deutschland. Wir haben uns da, ganz zufällig, etwas aufgebaut, und es wäre schade, das zu verlieren", erklärten sie im Interview mit der FAZ.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de