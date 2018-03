Die Mall of Berlin war am Freitag rappelvoll! Rapper Bushido (38) präsentierte in dem Einkaufszentrum sein brandneues Album "Black Friday" und brachte das Publikum zum Kochen! Im Promiflash-Interview hat der Musiker erzählt, wie der Sound von seiner aktuellen Platte klingt: "Der ist eigentlich schon Bushido-like, das Einzige, was sich jetzt noch ein bisschen unterschieden hat, ist, dass ich jetzt einen Song mit und für meine Kinder noch drauf habe und auch einen Song, den ich sozusagen meiner Mutter gewidmet habe." Neben einer Autogrammstunde gab es für die Fans noch einen Live-Gig oben drauf!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de