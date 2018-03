Lovestorm für Anne Wünsche (25)! Vor wenigen Wochen postete die Schauspielerin ein Foto von sich auf Instagram, mit dem sie ihren Followern ihren After-Baby-Body präsentierte. Anne kämpft noch immer gegen ein paar Extra-Pfunde, die sie von ihrer zweiten Schwangerschaft auf den Rippen hat – und macht daraus kein Geheimnis. Von ihren Fans wird sie für diese Ehrlichkeit belohnt, wie die 25-Jährige im Promiflash-Interview ausplauderte: "Das letzte Mal war ich ja auf Mallorca und hatte so ein Bild gepostet, wie es wirklich aussieht bei mir, wenn ich sitze und da war wirklich so eine riesige Fettwulst. Aber da haben ganz viele geschrieben und sich bedankt, dass ich so offen und ehrlich bin."



