Normalerweise kennt man Selena Gomez (24) vor allem mit langer, dunkler Mähne – doch für den Videoclip ihrer neuen Single "Bad Liar" schlüpft die Sängerin in mehrere Rollen und zeigt sich so wandlungsfähig wie nie zuvor. Die 24-Jährige verkörpert in dem Clip nämlich eine Blondine, einen Mann und eine ältere Version ihrer selbst.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de