Da ist einem wohl die Fan-Liebe zu Kopf gestiegen! Modeblogger Riccardo Simonetti ist in der Influencer-Szene vor allem dank seiner schimmernden Wallemähne unverwechselbar. Doch wer hätte gedacht, dass er DIESE mal für einen echten Megastar opfert? 2007 ließ sich der Wahl-Berliner am selben Tag wie Britney Spears (35) den Kopf rasieren – zufälligerweise das Geburtsdatum des It-Boys! "Ich dachte mir, ich muss in Britneys Fußstapfen treten und habe mir die Haare abrasiert", gestand er Promiflash in Berlin. Ziemlich bereut hat er es aber auch, genau wie Britney! Zehn Jahre später sind seine Haare zum Glück wieder nachgewachsen.



