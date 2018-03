Michael Wendler (44) kommt mit einem neuen Album zurück. "Flucht nach vorn" erscheint Ende Juli und soll wohl beweisen: Der Wendler lässt sich nicht unterkriegen. Negative Schlagzeilen, Rechtsstreitigkeiten und gesundheitliche Probleme machen ihm die letzten Jahre schwer zu schaffen. Mit Frau und Tochter wanderte er 2016 nach Florida aus. In einem Teaser für seinen neuen Song bei Facebook lässt er anscheinend nun raus, was er damals empfunden hat: "So fühlt sich wohl ein ausgesetzter Hund."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de