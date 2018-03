Kaum ein deutscher Promi hat sich schon so oft unters Messer gelegt, wie DJane Micaela Schäfer (33). Neben einem künstlichen Sixpack ließ sie sich bereits Eigenfett in den Po spritzen, die Nase richten und sich mehrfach die Brüste vergrößern. Zusätzlich gabs vom Tätowierer dann auch noch Herzchennippel. Nun hat Mica eine neue, ganz kuriose Idee, was sie als Nächstes mit ihrem Body anstellen will. Im Interview mit KissFM sagt sie jetzt: "Eine dritte Brust! Wer sagt, dass eine dritte Brust schädlich ist? Was doppelt gut aussieht, kann vielleicht auch dreifach gut aussehen." Ob die Nacktschnecke DAS wirklich durchzieht?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de