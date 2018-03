"Ich liebe mein Baby, aber ich hasse meine Schwangerschaft" – so hat Ex-The Hills-Star Whitney Port (32) eine Video-Reihe auf ihrem Instagram-Account genannt. Seitdem die Designerin erfahren hat, dass sie ihr erstes Kind erwartet, teilt sie ihre Erlebnisse im Netz regelmäßig mit ihren Fans und macht dabei deutlich: Ihr geht es richtig schlecht, sodass sie ihre Schwangerschaft kaum genießen kann. In einem neuen Clip erklärte sie nun: "Ich habe diese Serie 'Ich liebe mein Baby, aber ich hasse meine Schwangerschaft' genannt, weil ich mich zu der Zeit nicht gut gefühlt habe und es gehasst habe. Ich möchte einfach weiter total ehrlich sagen, was ich durchmache, wie sich meine Reise anfühlt."



