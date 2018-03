"An Angel", Mama" oder doch "Fell in Love with an Alien"? In der heutigen Folge von Sing meinen Song performen Mark Forster (33), The Bosshoss und Co. Hits rund um Sänger Paddy Kelly (39). Welcher Song dabei wohl diesmal zu Tränen rühren wird? Wenn es nach Maite Kelly (37) geht, dann wird der Auftritt von Lena Meyer-Landrut (26) die Zuschauer besonders fesseln. Im Promiflash-Interview während der Schlagernacht in Berlin am 17. Juni erklärte Paddys Schwester nämlich: "Lena mit 'Mama', ich glaube, da werden wir alle heulen. Bin ich sehr gespannt. Die soll das bitte nicht übersülzen. Die soll das ehrlich singen. Jetzt bin ich streng. Sie kann das, wenn sie will!" Maite selbst räumt übrigens zurzeit mit ihrem Hit "Sieben Leben für dich" ab - das Video könnt ihr euch hier auf der Plattform Ich find Schlager toll! ansehen.



