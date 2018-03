"Ich habe 20 Jahre nicht mehr über den Tod meiner Mutter geweint. 20 Jahre. Krass." So reagierte Michael Patrick Kelly (39) in der Sendung Sing meinen Song auf Lena Meyer-Landruts (26) Performance. Lena hatte sich Paddys Stück "Mama" ausgesucht und traf den einstigen Teenie-Schwarm mit ihrer gefühlvollen Darbietung mitten ins Herz. Sie machte dem fast 40-Jährigen bewusst, wie schmerzlich er seine Mama auch heute noch vermisst. Nicht umsonst widmete er der Verstorbenen mit 19 Jahren diesen persönlichen Song. Barbara Ann starb mit nur 36 Jahren an Krebs – damals war Paddy gerade einmal fünf Jahre alt.



