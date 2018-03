Endgültiges Let's Dance-Aus für Christian Polanc (39)? Erst kürzlich versetzt der Profitänzer seine Fans diesbezüglich in Angst und Schrecken. Auch seine gute Freundin und ehemalige "Let's Dance"-Partnerin Maite Kelly (37) erreichte das Gerücht: "Ich habe gefragt: 'Christian, warum hast du so viel geheult?' Er hat wahnsinnig viel geheult. Ich habe ihn noch nie so heulen sehen. Und ich habe echt ganz kurz gedacht: Hört er auf oder so?" Im Finale der letzten "Let's Dance"-Ausgabe reagierte der gebürtige Ingolstädter auffällig emotional auf das Staffel-Ende. Szenen, die anscheinend selbst seiner Vertrauten zu denken gaben. Dann gibt die Sängerin, die gerade mit ihrer neuen Single "Sieben Leben für dich" durchstartet, allerdings vorerst gegenüber Promiflash Entwarnung: "Er hat das nicht bestätigt.” Fans und Zuschauer des beliebten Formats dürfen also noch auf das Tanzgeschick von Christian in Staffel elf hoffen. Maite Kellys aktuelles Musikvideo könnt ihr euch hier auf dem YouTube-Kanal von Ich find Schlager toll ansehen.



