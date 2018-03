Was für eine heftige Summe! Gerade erst feiert Kim Kardashian (36) mit ihrer ersten eigenen Make-up-Linie "KKW Beauty" Release und schon soll das Model damit alle Rekorde brechen: Innerhalb weniger Minuten werden alle Highlighter- und Contouring-Kits vergriffen sein und der Frau von Kanye West (40) über 14 Millionen Dollar aufs Konto spülen, so eine Hochrechnung des Magazins Women's Wear Daily. Damit würde die Zweifachmama sogar ihre erfolgreiche Schwester Kylie (19) übertrumpfen, die mit ihrer eigenen Beauty-Line bereits Unsummen verdiente. Wenn das so weiter geht, können die großen Make-up-Firmen wie Chanel und Co. ja bald einpacken!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de