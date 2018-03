Katy Perry (32) schwimmt auf der Erfolgswelle. Nachdem die Sängerin mit 100 Millionen Followern zuletzt den Twitter-Thron besteigen durfte, ist jetzt ein anderer Rekord an der Reihe. Ihre Singles "Firework", "Roar" und "Dark Horse" konnten sich bisher über zehn Millionen Mal in den USA verkaufen und Katy bekommt für diese Leistung nun den sogenannten Diamond Song Award. Laut einer Pressemitteilung von Recording Industry Association of America (Verband der Musikindustrie in Amerika) haben bisher nur 14 Songs diesen Meilenstein erreicht. Die 32-Jährige ist allerdings die erste Künstlerin, die das gleich mit drei Titeln geschafft hat.



