Was für ein Kompliment! Nach der Geburt von Töchterchen Sophia (1) nimmt Daniela Katzenberger (30) radikal ab. Ihre Figur findet die Katze jetzt total normal – im Gegensatz zu ihrem Liebsten Lucas Cordalis (49)! Der findet sein Kätzchen, wie er im Gespräch mit Promiflash betont, nämlich absolut hammermäßig. Die Aussage seiner Frau kann er so gar nicht verstehen: "Du hast ne sensationelle Figur, Schatz. Du hast keine stinknormale Figur", wendet er sich an Dani.



