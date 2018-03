Sind GZSZ-Schauspielerin Valentina Pahde (22) und Moderator Jochen Schropp (38) etwa ein Paar? Jochen hat ein Bild auf seinem Instagram-Account hochgeladen, auf dem es so aussieht, als würden die beiden sich küssen. Geht da mehr? Im Interview mit Promiflash hat sich der Moderator dazu geäußert: "Wir sind zusammen in einer Schauspielagentur und wir haben gestern einen wahnsinnig lustigen Abend verbracht und das Foto sieht tatsächlich so aus, als würden sich unsere Lippen berühren. Ich glaube, unsere Lippen haben sich nicht berührt – wir sind nicht zusammen!" Dabei wären die beiden doch ein echt schönes Paar!



