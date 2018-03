Steht die Ehe von Lilly (41) und Boris Becker (49) etwa vor dem Aus? Das berichtete jedenfalls nun die englische Zeitung The Sun. Laut Freunden des Paares soll die Ehe bereits seit längerer Zeit angespannt sein. Und was sagte Boris dazu? Vor seinem Haus auf die Trennungs-Gerüchte angesprochen, hatte er zunächst geantwortet: "Es ist zu früh am Morgen für mich. Geht weg!" Kurz danach wehrte sich die Tennislegende jedoch mit einem Tweet an seine Lilly gegen die bösen Spekulationen: "Happy Birthday mein Schatz. Durch 'Dick und dünn'...."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de