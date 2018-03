Heute ist Reggae-Musiker Gentleman (43) an der Reihe: Bei Sing meinen Song ist er in dieser Folge die Hauptperson. Seine Karriere begann mit dem Hit "Tabula Rasa". Max Herre (44), damals noch bei Freundeskreis, holte den Rapper mit der unverwechselbaren Stimme mit ins Boot. Gemeinsam mit Mellowbag stürmten sie mit dem Megahit gemeinsam die deutschen Charts und Gentleman ergatterte danach sogar einen Plattenvertrag. Mehr zu seinem musikalischen Durchbruch gibt es heute Abend in der VOX-Sendung!



