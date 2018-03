Ahnte Gunter Gabriel (✝75) seinen Tod etwa voraus? Der Country-Sänger starb am 22. Juni an den Folgen eines Treppensturzes. Der Zeitschrift Closer hatte Gunter vorher eines seiner letzten Interviews gegeben: "Ich bin angstfrei. Ich werde erhobenen Hauptes gehen und über dieses Leben lachen", sagte der Musiker. "Das Einzige, was ich hinterlasse, sind meine Lieder", ergänzte er. Mit seinen Country-Hits wird Gunter wohl für immer als deutscher Johnny Cash (✝71) in Erinnerung bleiben!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de