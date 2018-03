Herrscht zwischen Sarah Lombardi (24) und Angelina Kirsch (28) etwa dicke Luft? Angeblich wollte die Let's Dance-Dritte die Sängerin nicht in der Jury von Curvy Supermodel haben. Deswegen soll die Ex von Pietro Lombardi (25) "nur" Backstage-Reporterin für das Magazin der Sendung sein. Alles Quatsch, meinte das Plus-Size-Model. "Das Sarah nicht in der Jury ist, ist natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe überhaupt nichts gegen Sarah. Ich finde sie ganz lieb und sie ist ja auch Teil unseres Teams!", dementierte sie im Interview mit Promiflash. "Wir verstehen uns sehr gut!", fügte sie hinzu.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de