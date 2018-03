Macht Daniela Katzenberger (30) jetzt etwa extra auf heile Welt? Der Mega-Zoff zwischen der Kultblondine und ihrer Familie in Deutschland ist derzeit in aller Munde. Danis Schwester Jenny (24) und Mama Iris (50) schießen via Social Media immer wieder gegen die Katze. Sie behaupten, Daniela sei egoistisch und lasse ihre Angehörigen im Stich. Diese fiesen Kommentare ignorierte die 30-Jährige bisher. Jetzt veröffentlichte sie auf Facebook ein Video, das wohl bedeuten soll: "Hey, ich bin glücklich mit meinem Mann und meiner Tochter!" Von gemeinen Aussagen über ihre Mama und Schwester – keine Spur!



