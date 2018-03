Sie will den "Melania-Look"! Um auszusehen wie Melania Trump, wird sich Claudia Sierra aus Houston, Texas, ganzen acht Schönheits-OPs unterziehen. Die 42-Jährige wird von Chirurg Dr. Franklin Rose in eine Kopie der First Lady verwandelt. Neben Fettabsaugung, Bauchstraffung und einer Nasenkorrektur lässt sie sich laut Daily Mail unter anderem auch die Brüste vergrößern und Botox spritzen. “Sie ist unsere First Lady und ich kann es nicht erwarten, ihr ähnlicher zu sehen”, freut sich Claudia auf Facebook.



