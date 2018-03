Legt sich Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Melina Budde bald unters Messer? Das Transgender-Model ist trotz seiner absoluten Traumfigur nicht hundertprozentig mit seinem Körper zufrieden. Im Promiflash-Interview verriet Melina jetzt, dass sie durchaus schon über einen Beauty-Eingriff nachgedacht hat: "Also ich spiele selber auch mit dem Gedanken, das zu machen. Einfach nur, damit ich mich voll Frau fühle. Ich brauche das irgendwie noch um mich komplett zu fühlen." Ihre GNTM-Kollegin Giuliana Farfalla (21) ist diesen Schritt bereits gegangen – erst kürzlich ließ sie sich ihre Boobies vergrößern

.



