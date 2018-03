Hip-Hop-Produzent Swizz Beatz (38) und Soul-Star Alicia Keys (36) sind seit sieben Jahren glücklich verheiratet. Beim "No Commission"-Event Ende Juni in Berlin verriet der New Yorker gegenüber Promiflash das Geheimnis ihrer erfolgreichen Ehe: "Kommunikation. Man muss miteinander kommunizieren und eine Freundschaft haben. Wenn man keine Freundschaft hat, kommuniziert man nicht miteinander. Dann hat man wahrscheinlich gar keine Ehe!"



