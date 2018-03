Mit der Schwangerschaft kommen die Veränderungen: Sarah Nowak (26) und ihr Liebster Dominic Harrison (26) verkünden erst vor wenigen Wochen die Hammer-News: Sie erwarten ihr erstes Baby! Seitdem laufen die Vorbereitungen des Paares auf Hochtouren: Sarah ist gezwungenermaßen im Kaufrausch. Doch nicht nur ein neuer Bikini muss her – sondern auch ein neues Familienmobil! Und genau das haben Sarah und Dominic jetzt bestellt, wie die Blondine in einem YouTube-Video aus dem Urlaub verrät: "Die meisten wissen, dass ich schon seit zwei Jahren ein sehr, sehr kleines Auto fahre. Und jetzt bekommen wir Nachwuchs und wir brauchen unbedingt ein großes Auto. Und tatsächlich, vorne, unten am Pool, haben wir per Mail den Vertrag abgeschickt und es bestellt!"



