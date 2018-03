Sie gibt ihren Hatern keine Chance! Daniela Katzenberger (30) ist stolz auf ihren Körper. Nach der Schwangerschaft hat sie ihren Kilos den Kampf angesagt und seitdem ihre Top-Figur gehalten. Jetzt postete sie ein Throwback-Foto, das sie vor sechs Jahren im Bikini am Strand zeigt. Obwohl die Katze auf dem Pic in ihrer absoluten Topform ist, hatte sie es auch da schon mit fiesen Bodyshaming-Attacken zu tun."Schon damals haben viele gesagt, ich wäre zu fett und müsste mehr Sport machen. Von daher: Sch*** drauf! Hauptsache ihr fühlt euch wohl in eurer Haut!", schrieb Dani unter den Schnappschuss. Und für diese Botschaft feiern ihre Fans die Kultblondine!



