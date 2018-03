"Weniger ist mehr", lautet das Motto von Popstar Rihanna (29). Oft und gerne zeigt sie, was sie hat. So auch in ihrem neusten Musikvideo "Wild Thoughts" – zahlreiche Nippel-Blizer inklusive. Aber das ist nicht das erste Mal, dass die Sängerin blankzieht. Unvergessen war unter anderem ihr Auftritt vor drei Jahren: Fast nackt nahm sie den Preis "Fashion Icon 2014" von "Vogue"-Chefin Anna Wintour (67) entgegen. Po und Brust waren in der mit über 230.0000 Swarovski-Steinen verzierten Robe kaum verhüllt.



