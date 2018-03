Sie kann es kaum erwarten! Anfang des vergangenen Jahres wurde Angelina Heger (25) Tante von Zwillingen. Seitdem übt sich die Ex-Bachelor-Kandidatin fleißig im Umgang mit den Sprösslingen ihrer Schwester. Nur beim Babysitting bleiben soll es aber nicht: "Natürlich wünsche ich mir eigene Kinder. Wären einige Dinge nicht so gelaufen, wie sie gelaufen sind, hätte ich jetzt vielleicht auch schon welche. Es ist aber nicht so gekommen und dafür gibt's sicherlich Gründe und das Schicksal wollte es so. [...] Ich freue mich, wenn ich dann irgendwann mal ein Baby im Bauch habe. Aber das wird noch dauern", verriet Angelina jetzt bei der Coke Summer Night im Interview mit Promiflash.



