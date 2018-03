Sainabou Sosseh und Janna Wiese sind zwei echte Power-Frauen mit Traummaßen: Doch nicht jeder Kunde scheint mit den Körpern der beiden einverstanden zu sein, wie die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatinnen nun auf der "Summer of Love"-Party von FREAKY NATION in einem Interview mit Promiflash verrieten. "Bei einem Casting sind wir hingegangen und dann kam Saina und dann wurde zu ihr gesagt: ‘Ja, aber Modelmaße hast du ja nicht.' Und ich sage zu ihr: 'Haha, du bist zu dick.' Und dann kam ich und dann sagen die: 'Ihr gehört zusammen, oder?’ Ich so: ‘Wieso?’ ‘Ja, also ihr habt ja beide nicht wirklich Modelmaße’ und wir so: ‘Oooh’", erzählte Janna. Die zwei nehmen diese grundlose Body-Kritik aber mit Humor und denken gar nicht daran, dem Magerwahn zu verfallen.



