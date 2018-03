Am 12. Juli 2016 feierten Fußballstar Bastian Schweinsteiger (32) und seine Liebste Ana Ivanovic (29) ihre große Hochzeit in Venedig. Vor traumhafter Kulisse sagte das Sportler-Paar "Ja" zueinander – und wirkt seitdem einfach unglaublich happy. Zum Einjährigen reisen die beiden wieder in das Stiefelland und geben private Einblicke in ihr Leben als Ehepaar. Das Besondere: Vor allem von Schweini ist man solche intimen Bilder nicht gewohnt!



