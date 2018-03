Was ist mit Jennifer Frankhauser (24) los? Die Schwester von Daniela Katzenberger (30) verriet jetzt auf Instagram, dass sie an extremen Pickeln und Haarausfall leide: "Ich glaube, ich habe noch nie so scheiße ausgesehen." Der Grund: der Stress der vergangenen Wochen. Jenny musste den Tod ihres Vaters, den Verlust ihres Managers und den Zoff mit Dani verkraften.



