Wer ist für ein 14-jähriges Mädchen wohl am ehesten Ansprechpartner bei Pubertätsproblemen – das Dr.-Sommer-Team? Im Hause Geiss definitiv Mama Carmen (52). In einem Interview mit Promiflash betonte die Sängerin jetzt: "Meine Töchter sprechen mit mir über alles." Und von dieser Vertrautheit könnte vor allem Davina momentan Gebrauch machen. Schließlich soll sie zum ersten Mal verliebt sein – in Bars and Melody-Star Leondre Devries (16). Was Carmen ihrer Tochter wohl in dieser Angelegenheit rät?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de