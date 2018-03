Ist es jetzt etwa ernst zwischen Davina Shakira Geiss (14) und Leondre Devries (16) von Bars and Melody? Für ihren 14. Geburtstag am 30. Mai ließen die Geissens die Lieblingsband ihrer Tochter für ein Privatkonzert nach Monaco einfliegen. Dort hat es wohl gefunkt! Davina und der britische Rapper sind seither befreundet. Läuft da vielleicht sogar mehr? Die 14-Jährige postete immer wieder gemeinsame Fotos in den sozialen Medien. Das gefällt den Fans des Sängers jedoch überhaupt nicht. Wie Mama Carmen Geiss (52) gegenüber Closer berichtete, bekomme ihre Tochter sogar Morddrohungen von eifersüchtigen Leo-Bewunderern! "Ich bin entsetzt. Irgendwann muss doch mal Schluss sein. Das sind alles kranke Leute, die meine Davina da angehen!"



