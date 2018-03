Haare ab! Sarah Jessica Parker (52) trägt ihre Mähne jetzt kurz. Die "Carrie Bradshaw"-Darstellerin aus der Kultserie Sex and the City hat sich mal wieder eine Typveränderung gegönnt. Diesmal überzeugt die Style-Ikone mit einem platinblonden Bob. Bei den Dreharbeiten zu ihrem neuen Film präsentierte die 52-Jährige in New York ihren neuen Look. Dazu postete sie ein Foto auf ihrem Instagram-Account, das viele Fans begeisterte. "Ich liebe deinen neuen Hairstyle. Erinnert mich an 'Sex and the City'", schrieb ein User unter den Schnappschuss. Eines steht also fest: Obwohl die Erfolgsserie schon längst abgedreht ist, wird ein bisschen Carrie wohl für immer in der Schauspielerin bleiben!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de