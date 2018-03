Katie Price (39) kann es einfach nicht lassen! Ganze acht Brustvergrößerungen oder -verkleinerungen hat die Fünffach-Mama bereits über sich ergehen lassen. Obwohl sie in der Vergangenheit immer wieder beteuert hat, mit dem Beautywahn Schluss zu machen, ist auch nach 19 Jahren OP-Marathon kein Ende in Sicht. Mirror berichtet: Vor ihrem 40. Geburtstag im kommenden Mai will Katie ihre Oberweite erneut verschönern – von britischer Körbchengröße 32GG auf 30D!



