XS goes Curvy: Ex-GNTM-Kandidatin Sarina Nowak (24) hat sich in den letzten Jahren verändert. Mit ihrem neuen Wohlfühlgewicht ist die hübsche Blondine zu einem erfolgreichen Plus-Size-Model geworden – und wünscht sich nichts sehnlicher, als aufs Cover der Sports Illustrated zu kommen. Auch Elena Carrière (21), Finalistin von 2016, ist von Sarinas Transformation begeistert. Doch sie weiß auch, wie hart das Modelgeschäft ist. "Das hat generell sehr viel mit Glück und Timing zu tun. Es gibt so viele wunderschöne Mädels mit der perfekten Figur, perfekten Haut, dem perfekten Gesicht, die nicht auf dem Cover der Vogue sind", plauderte sie beim Promiflash-Interview im Rahmen der "Bring Back The Smile"-Kampagne von Colgate aus dem Nähkästchen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de