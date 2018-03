Wo finden Dates mit einem Prinzen statt? Wenn das jemand weiß, dann ist es Herzogin Kate (35). Sie und ihr Göttergatte Prinz William (35) hatten sich während ihres Studiums in St. Andrews kennen und lieben gelernt. Nach Kates Abschluss ist sie mit ihrer Schwester Pippa Middleton (33) nach Chelsea gezogen, wo sie und William viel Zeit in einem Pub namens "The Pig's Ear" verbrachten. Wenn das Pärchen in Feierlaune war, ging es ab in den Szeneclub "Mahiki". Für den Hangover-Brunch am Morgen danach war "Tom's Kitchen" ihre erste Wahl. Dort wurden sie regelmäßig von Paparazzi gespottet. Heute bleibt den jungen Eltern wenig Zeit für romantische Dates zu zweit. Gerade sind sie mit ihren Kids zu Besuch in Deutschland – und wer weiß: Vielleicht finden sie ja hier einen neuen Liebes-Hotspot!



