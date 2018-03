Bekommt Daniela Katzenbergers (30) Lokal einen neuen Besitzer? Im Mai hatte Café Katzenberger in der mallorquinischen Stadt Santa Ponça nach sieben Jahren endgültig dichtgemacht. Demnächst könnte Jens Büchner (47) übernehmen: Er und Ehefrau Daniela sahen sich die Räumlichkeiten vor Kurzem an und tatsächlich wurde ihm das Geschäft angeboten. Ob der Kult-Auswanderer wirklich in die Gastronomie einsteigt, steht allerdings noch in den Sternen. Ein Bekannter von ihm verriet gegenüber Closer: "Geplant ist für dieses Jahr nichts, da die Saison ja schon am Laufen ist. Es wäre eher eine Idee fürs nächste Jahr."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de